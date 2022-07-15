Суд приговорил экс-директора «Открытой России» Андрея Пивоварова к четырем годам колонии

Ленинский райсуд Краснодара приговорил экс-директора фонда «Открытая Россия» (признана нежелательной организацией в РФ) Андрея Пивоварова к четырем годам колонии по уголовному делу о деятельности нежелательной организации. Об этом 15 июля сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Пивоваров признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 284.1 УК РФ.

«Подсудимый в период с 11.04.2020 по 31.05.2021, являясь исполнительным директором иностранной неправительственной организации Open Russia Civic Movement, Open Russia (Великобритания), в отношении которого принято решение о признании нежелательной на территории РФ, будучи два раза в течение одного года привлеченным к административной ответственности по ст. 20.33 КоАП РФ, продолжил осуществлять общее руководство организацией», — говорится в сообщении.

Как отмечается, он проводил рекламную, рекрутинговую, финансовую кампании. Кроме того, искал сотрудников, проводил собрания и форумы «с целью доведения до неограниченного круга лиц целей и задач организации», публиковал информацию в Сети.

Приговор в законную силу не вступил.

Адвокат Пивоварова Сергей Бадамшин сообщил агентству «Интерфакс», что приговор суда будет обжалован.

Пивоваров был задержан 31 мая 2021 года в аэропорту Санкт-Петербурга и доставлен на допрос в Следственный комитет России, после чего его этапировали в Краснодар для проведения следственных действий и избрания меры пресечения. ️Первомайский районный суд Краснодара арестовал экс-директора фонда 2 июня того же года. Пивоваров во время судебного заседания не признал свою вину.

Как уточнялось, в основу уголовного дела в отношении фигуранта лег опубликованный им в Сети агитационный пост о сборе средств для организации, которая признана нежелательной.

27 мая обвиняемый объявил о полном прекращении деятельности организации. Руководство также дополнило, что будут закрыты отделения в регионах.

Организация «Открытая Россия» была учреждена в 2001 году. Генпрокуратура в 2017 году признала ее деятельность нежелательной в РФ.