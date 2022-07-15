В Совфеде ответили на предложенный ЕК седьмой пакет санкций против России

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в пятницу, 15 июля, в беседе с «Известиями» оценил предложенный Еврокомиссией седьмой пакет антироссийских санкций.

«Это всё [шаги] в том направлении, которое они избрали: принятие санкций до той поры, пока эти ограничения, как они считают, не начнут сильно вредить России. Хотя при этом они уже понимают, что вред им этими санкциями наносится не меньший, а даже больший. Они уже это открыто признают, причем на разных уровнях, в разных странах. Может быть, за исключением стран Прибалтики и Польши — там из ненависти к России [власти] готовы довести свою экономику до ручки», — указал он.

Ранее в этот день стало известно, что ЕК предложила седьмой пакет санкций против России, включая эмбарго на экспорт золота, а также усиление контроля за европейским экспортом современных технологий двойного назначения.

Помимо этого Еврокомиссия предложила уточнить санкции против России, чтобы они «никоим образом не были направлены на сельскохозяйственную продукцию».

О том, что Еврокомиссия 15 июля примет новый, седьмой по счету, пакет санкций против России, ранее в этот день сообщило агентство Reuters. Отмечалось, что в новом пакете санкций будет введен запрет на импорт золота из России, а также скорректированы уже существующие ограничительные меры.

В тот же день словацкий депутат Европарламента Милан Угрик сообщил «Известиям», что ожидать новых серьезных ограничений в новом пакете не стоит. Они скорее будут нацелены на пересмотр всех предыдущих санкций и устранение лазеек для их нарушения, указал депутат.

В апреле президент России Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены и инфляция зашкаливает.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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