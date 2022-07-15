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Гастроэнтеролог рассказала о предотвращении отравлений летом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Чтобы избежать отравлений летом, стоит чаще мыть руки и следить за качественной прожаркой продуктов. Об этом напомнила в интервью aif.ru врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Надежда Пахомовская.

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Летом риск пищевой инфекции выше за счет того, что продукты при жаркой погоде портятся очень быстро. Так, например, сырое мясо, птица, рыба и морепродукты (в том числе маринованные), мясные деликатесы и бутерброды, салаты, нарезанные фрукты и овощи, а также молочная продукция вне холодильника сохранят свою свежесть лишь на два часа, а в жару (при температуре выше 32 °C) и вовсе не более часа.

Также врач напомнила о том, что важно мыть руки с мылом, приходя с улицы, после посещения туалета и перед едой, а пить стоит только кипяченую или бутилированную воду. Кроме того, не стоит покупать салаты или готовое мясо в тех местах, где соблюдение санитарных норм сомнительно.

Пахомовская отметила, что даже плоды из собственного сада и огорода необходимо тщательно промывать под проточной водой, также стоит воздержаться от покупки грибов с рук. Собирать их стоит, только если хорошо в них разбираться. Важно также, по словам врача, летом на пикнике готовые мясо или рыбу держать на гриле (при 60 °C и выше) до подачи.

«Используйте для мяса, рыбы, овощей, хлеба разные разделочные доски. Не предлагайте гостям маринад из-под сырого мяса (рыбы) в качестве соуса к готовому блюду», — подчеркивает врач.

Необходимо запомнить, что даже если просроченный продукт нормально выглядит и приятно пахнет, его нельзя употреблять в пищу. Она также порекомендовала менять губки для мытья посуды и кухонные полотенца каждые 3–5 дней, потому как влажность и тепло способствуют размножению патогенных бактерий.

Если человек всё-таки отравился, то гастроэнтеролог рекомендует в срочном порядке промыть желудок, принять сорбенты, а для профилактики обезвоживания использовать растворы для пероральной регидратации. «Если боль в животе или слабость нарастают, появились светобоязнь, головные боли, лихорадка, сыпь на теле либо кровь в кале — обратитесь к врачу», — заключила специалист.

11 июля ведущий специалист, уролог-андролог «СМ клиники» Владимир Степанов рассказал, что употребление минимального количества воды в жару повышает риски получить тепловой удар, а также развития мочекаменной болезни. Врач уточнил, что в жаркую погоду происходит повышенное потоотделение. Степанов отметил, что в жару следует употреблять больше суточной нормы воды — порядка семи стаканов воды, что составит более двух литров.

Ранее, 8 июля, врач-диетолог, гастроэнтеролог Марина Хорол отметила, что в жару алкоголь повышает температуру тела человека, в результате чего на организм ложится дополнительная нагрузка. Она добавила, что считает запрет на продажу алкоголя в жару «совершенно правомочным».

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