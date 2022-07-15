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Россия ввела санкции против 384 членов палаты представителей парламента Японии

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Россия внесла в черный список 384 члена палаты представителей нижней палаты парламента Японии. Эти меры приняты в ответ на введенные в апреле 2022 года санкции в отношении депутатов Госдумы России, заявили 15 июля в МИД РФ.

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Парламентариям с 14 июля запрещен въезд в страну.

В министерстве добавили, что Токио занял недружественную антироссийскую позицию, выступая с безосновательными обвинениями в адрес России в контексте специальной военной операции по защите Донбасса.

Ранее, 12 апреля, власти Японии утвердили дополнительные санкции против 398 человек, в том числе депутатов Госдумы, и 28 организаций из России. Помимо этого были введены ограничения на экспорт для 65 организаций из России и для 25 организаций из Белоруссии.

В ответ Россия запретила въезд 63 гражданам Японии, в том числе премьер-министру страны Фумио Кисиде и главе МИДа Ёсимасе Хаяси. Как отмечали в ведомстве, запрет действует бессрочно.

В комментарии «Известиям» первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Япония сбросила все маски и продемонстрировала свое истинное отношение к России — крайне негативное и идущее в фарватере русофобской политики США. По словам Джабарова, амбиции Токио и такое отношение к Москве говорят о том, что японцы не считают Россию дружественной страной, переводя РФ в категорию враждебных государств.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала военной операции по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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