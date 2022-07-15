Фитнес-тренер назвал кистевые эспандеры бесполезными

Персональный тренер сети спортивных клубов «ДОН-Спорт Хамовники» Самвел Хачатрян заявил, что упражнения с кистевым эспандером не помогут сделать сильнее пальцы или укрепить предплечья, сообщает 15 июля «Газета.Ru».

Как рассказал Хачатрян, сила пальцев и предплечья зависит от тонуса и стабильности мышц всего тела, а не количества упражнений с использованием эспандера.

Желающим убедиться в этом он предложил попробовать крепко пожать руку собеседнику из разных положений тела.

«Сядь, расслабься, пожми руку собеседнику, спроси, насколько сильно было рукопожатие. Вряд ли оно кого-то впечатлит. Теперь встань, упрись в пол пальцами ног, напряги ягодицы, мышцы живота, лопатки, руки и повтори. Сила значительно увеличится. Сила рукопожатия напрямую зависит от стабильности всего тела», — рассказал инструктор.

Он также настоял на том, что тренировка статичными упражнениями лучше подходит для развития хвата и мышц предплечья, поясняя, что висеть на турнике или удерживать блины в руках будет продуктивнее.

«Самые массивные из мышц предплечья крепятся к плечевой кости, и работа со сгибанием предплечья (например, подтягивания) даст намного больше пользы, чем кистевой эспандер», — резюмировал Хачатрян.

Тренер добавил, что кистевой эспандер больше подойдет тем, кто недавно перенес операцию на плечевом суставе. Однако Хачатрян добавил, что чрезмерное увлечение эспандерами и поднятием весов без лямок может привести к развитию воспаления сухожилий мышц предплечья.

Ранее, 7 июля, эксперт-методист и координатор направления групповых программ XFIT в России Руслан Панов назвал главные ошибки при качании пресса.