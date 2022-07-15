Путин проводит совещание с Советом безопасности. Трансляция

Президент России Владимир Путин в пятницу, 15 июля, проводит совещание с Советом безопасности. «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.

Ранее в этот день проведение совещания анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Песков также рассказал, что президент РФ сегодня проведет и другие встречи, однако они будут непубличными.

1 июля Путин обсудил на оперативном совещании с членами Совбеза работу оборонно-промышленного комплекса (ОПК).