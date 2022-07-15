В Кремле пообещали Рогозину новую работу

Бывший директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в скором времени получит новую работу. Об этом 15 июля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Своевременно Рогозин будет трудоустроен, выйдет на новую работу. Мы сообщим тоже своевременно об этом», — сказал представитель Кремля.

По его словам, со стороны главы государства Владимира Путина не было претензий к Рогозину по поводу исполнения им своих обязанностей.

«Нет, ни в коем случае, ни с какими претензиями это не связано, там всё нормально», — добавил Песков.

Ранее, 15 июля, президент России Владимир Путин освободил Рогозина от должности главы государственной корпорации «Роскосмос». Новым главой корпорации назначен Юрий Борисов.

Рогозин возглавлял «Роскосмос» с 6 декабря 2018 года. Под его руководством госкорпорация установила рекорд по безаварийным пускам. До этого он работал заместителем главы правительства по вопросам оборонно-промышленного комплекса.