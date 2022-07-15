Кадыров пошутил над пожимающим руку пустоте Байденом

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в пятницу, 15 июля, видеоролик, на котором президент США Джо Байден попытался в ходе пресс-конференции в Израиле пожать руку пустоте.

«Байден ищет Владимира Владимировича Путина, чтобы пожать ему руку и принести извинения. А мы-то сразу и не поняли!» — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Также он выразил надежду на то, что попытки американского лидера увенчаются успехом и у него будет шанс «раскаяться перед Путиным за свои деяния», сообщается на сайте kp.ru.

«Байден, тренируйся. Дипломатия и Восток — вещи тонкие», — заключил Кадыров.

Ранее в этот день стало известно, что Байден прочитал практически одну и ту же речь на двух разных выступлениях. Склеенные в один ролик обращения американского лидера распространились в социальных сетях.

В июле Байден впервые на посту президента США отправился в ближневосточное турне. 13-го числа он прибыл в израильский аэропорт имени Бен Гуриона. Выйдя из самолета, американский лидер немного растерялся и попросил подсказку о своих дальнейших действиях, сообщает телеканал «360». На кадрах, появившихся в Сети, видно, как Байден обратился с вопросом к представительнице охраны, после чего она указала ему на место, которое тот должен был занять, передает НСН.

23 июня газета New York Post сообщила, что Байден на одном из мероприятий случайно перевернул и продемонстрировал публике карточку с подробными инструкциями поведения, которую подготовили его сотрудники. В частности, главе Белого дома предписали «войти в зал Рузвельта» и поздороваться с участниками встречи, а после «занять свое место». Также Байдену рекомендовали ограничить время выступления «двумя минутами».

По словам экс-сотрудницы Белого дома Ханны Хэнкинс, это стандартный формат, который используется политиками и государственными чиновниками на публичных мероприятиях. Она рассказала телеканалу Fox News, что бывший президент США Барак Обама использовал аналогичный формат во время своего президентства.