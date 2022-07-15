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В Аргентине выразили надежду на быстрый процесс присоединения к БРИКС

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Фото: Global Look Press/Rolf Schulten
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В Аргентине рассчитывают, что процесс присоединения страны к БРИКС не затянется надолго. Об этом 15 июля в эфире телеканала «Россия 24» заявил посол России в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов, подчеркивая, что лидерам БРИКС еще предстоит определить критерии членства и процедуры приема.

Пополнить рады: Египет, Саудовская Аравия и Турция могут вступить в БРИКС
Не исключено, что некоторые из них присоединятся к объединению очень скоро

«Казалось бы, БРИКС — тема тоже политическая, но оппозиция молчит, никакого осуждения нет, никакого недовольства нет. Что это означает? Ну, видимо, что в Аргентине есть в определенном смысле консенсус между различными лагерями, потому что и правые, и левые, и в целом аргентинцы понимают, что БРИКС сегодня по своей мощи и по своей привлекательности уже давно превзошел многие другие организации, в том числе и «семерку» [G7]», — пояснил он, отметив, что тема подается исключительно в положительном ключе.

Днем ранее проректор по международным отношениям ДВФО и управляющий директор Национального комитета по исследованию БРИКС Виктория Панова объяснила, почему возник повышенный интерес к вступлению новых стран в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).

Она считает, что на сегодняшний день ключевым является то, что БРИКС в отличие от той же самой «семерки» имеет позитивную повестку, не направленную против третьей стороны. Внутри БРИКС нет государств, которые пытаются что-то блокировать или кого-то остракировать в рамках объединения.

27 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что заявки на вступление в БРИКС подали Иран и Аргентина. Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил о намерении вступить в БРИКС в ходе выступления на XIV саммите глав государств объединения 24 июня. Кроме того, вступить в группу могут Саудовская Аравия, Турция и Египет.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что, несмотря на всю важность БРИКС, это объединение не станет альтернативой G20, так как это разные механизмы.

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