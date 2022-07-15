Еврокомиссия предложила исключить сельхозпродукцию из антироссийских санкций

Европейская комиссия (ЕК) предложила уточнить антироссийские санкции, чтобы они «не были направлены на торговлю сельхозпродукцией». Об этом в пятницу, 15 июля, сообщила в Брюсселе глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

В заявлении отмечается, что ЕК предложила новый пакет санкций против Москвы, включая эмбарго на закупки российского золота.

Однако, по ее словам, санкции Евросоюза не должны препятствовать российской торговле продовольствием с третьими странами.

«Сегодняшнее предложение представит новый запрет на импорт российского золота и усилит контроль за экспортом продукции и технологий военного и двойного назначения. Пакет также разъясняет, что санкции ЕС ни в какой мере не направлены на ограничения российской торговли сельскохозяйственными продуктами с другими странами», — говорится в сообщении.

Кроме того, предлагается продлить действие всех санкций до января 2023 года.

Теперь это решение должен утвердить Совет ЕС, как ожидается это произойдет до конца июля.

13 июля премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что в новый пакет санкций не войдут ограничения на поставки газа. По его словам, вводить ограничения на энергетику на данном этапе проблематично.

Последний, шестой, принятый ЕС пакет санкций против России включил в себя отключение от SWIFT еще трех российских и одного белорусского банков, а также частичное эмбарго на нефть, распространяющееся на импорт российской нефти по морю.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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