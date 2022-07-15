Реклама
Прямой эфир
Политика
Песков опроверг связь отставки Рогозина с претензиями к его работе
Мир
МИД Британии вызвал российского посла из-за смерти британского наемника
Спорт
Умер бывший главный тренер сборной России Георгий Ярцев
Мир
Washington Times предрекла победу РФ после визита Байдена в Эр-Рияд
Политика
Госдума приняла закон о статусе ветерана для пограничников — участников СВО
Мир
Политолог спрогнозировал 10 новых отставок в Европе до конца года
Мир
Захарова обвинила ООН в предвзятости по ситуации с Винницей
Мир
ЕК предложила включить эмбарго на импорт российского золота в новый пакет санкций
Общество
Путин наградил разработчиков вакцин от COVID-19
Наука
«Роскосмос» и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах на МКС
Мир
Главы МИД стран Евросоюза обсудят 18 июля новые антироссийские санкции

В Росводресурсах рассказали о разработке водных облигаций

0
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тема водных облигаций в настоящее время находится в проекте, однако говорить о том, где они будут применяться, пока рано. Об этом в пятницу, 15 июля, заявила «Известиям» замглавы Росводресурсов Наталия Сологуб.

Резервный бонд: регионы приостановили выпуск «зеленых» облигаций
Остался ли спрос на проекты устойчивого развития

«Тема новая, действительно она у нас в проекте, но еще рано говорить, где мы ее сможем применить. Нужно понять, насколько всё это будет возможно в правовом поле, какие субъекты хозяйствования затронет и с какими банками будем работать. В сложившихся на сегодняшний день условиях некорректно будет по какой-то конкретике говорить. У нас задумка была немножко иная, однако, когда уже начали обсуждать ближе к теме реализации, возник ряд технических моментов в связи с экономической ситуацией», — рассказала она.

О том, что в России в начале 2023 года могут появиться водные облигации, 7 июля сообщила в интервью «Парламентской газете» зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко.

По ее словам, этот вид ценных бумаг будет выпускаться под реализацию определенных проектов в водохозяйственной сфере. Сенатор указала на то, что данная практика уже используется в мире, а для РФ это станет новым инструментом «зеленого» финансирования.

В январе сообщалось, что к 2024 году Россия планирует привлечь в климатические проекты до 600 млрд рублей инвестиций. Речь также шла и о «зеленых облигациях» на сумму свыше 400 млрд рублей. Кроме того, в проекты по климату вовлекут до 15 млн га лесов на землях сельхозназначения и до 29% площади резервных лесов.

Как заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко на совещании «О ходе реализации и результатах инициатив социально-экономического развития России до 2030», всё это позволит увеличить на 10% поглощающую способность российских экосистем.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022