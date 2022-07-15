В Росводресурсах рассказали о разработке водных облигаций

Тема водных облигаций в настоящее время находится в проекте, однако говорить о том, где они будут применяться, пока рано. Об этом в пятницу, 15 июля, заявила «Известиям» замглавы Росводресурсов Наталия Сологуб.

«Тема новая, действительно она у нас в проекте, но еще рано говорить, где мы ее сможем применить. Нужно понять, насколько всё это будет возможно в правовом поле, какие субъекты хозяйствования затронет и с какими банками будем работать. В сложившихся на сегодняшний день условиях некорректно будет по какой-то конкретике говорить. У нас задумка была немножко иная, однако, когда уже начали обсуждать ближе к теме реализации, возник ряд технических моментов в связи с экономической ситуацией», — рассказала она.

О том, что в России в начале 2023 года могут появиться водные облигации, 7 июля сообщила в интервью «Парламентской газете» зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко.

По ее словам, этот вид ценных бумаг будет выпускаться под реализацию определенных проектов в водохозяйственной сфере. Сенатор указала на то, что данная практика уже используется в мире, а для РФ это станет новым инструментом «зеленого» финансирования.

В январе сообщалось, что к 2024 году Россия планирует привлечь в климатические проекты до 600 млрд рублей инвестиций. Речь также шла и о «зеленых облигациях» на сумму свыше 400 млрд рублей. Кроме того, в проекты по климату вовлекут до 15 млн га лесов на землях сельхозназначения и до 29% площади резервных лесов.

Как заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко на совещании «О ходе реализации и результатах инициатив социально-экономического развития России до 2030», всё это позволит увеличить на 10% поглощающую способность российских экосистем.