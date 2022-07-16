Гостям фестиваля «Вкусы России» предложили бурятские буузы и казачьи вареники с сюрпризом

На площадках фестиваля «Вкусы России» предлагают попробовать различные национальные блюда, например, щи с петухом в чугунке, бурятские буузы, удмуртские перепечи и казачьи вареники с сюрпризом.

Некоторые из этих блюд представлены на фуд-корте на Пушкинской набережной. Там же можно купить севастопольские мидии и пермское варенье из шишек.

На Тверской площади посетителям предлагают разные варианты шаурмы, в том числе с курицей и трюфелем.

Фермерские колбаски, сэндвичи, плов, домашние лимонады, напитки с пряностями, травами и медом можно попробовать на Коптевском бульваре. А на Святоозерской улице подают царскую уху, шашлычки из семги с курильским гребешком и треску по-русски.

Гречишные и ржаные блины, капустную солянку с сосисками, черноморские рапаны можно поесть на улице Теплый Стан, а на Городецкой улице и на бульваре Дмитрия Донского угостят блинами с разными сладкими и сытными начинками. Любителей шашлыков и блюд на гриле ждут в скверах у Гольяновского пруда и рядом со станцией метро «Некрасовка», а также на Площади Славы в Кузьминках. На Ореховом бульваре предлагают перекусить кутабами со шпинатом и сыром, чебуреком с говядиной, куриными крыльями.



Поесть сэндвичи, хот-доги, пироги и пряники предложат в сквере на улице Хачатуряна, а пончики и расстегаи — на улице Перерва. Натуральными картофельными спиральными чипсами, вафлями со сладкими топингами и горным чаем с травами угостят гостей на Профсоюзной улице.

«Вкусы России» — это масштабный гастрономический праздник с обширной развлекательной программой, включающей кулинарные мастер-классы и творческие занятия. Мероприятие, организованное Минсельхозом и правительством Москвы, призвано познакомить местных жителей и туристов с богатством гастрономической культуры страны. Фестиваль проходит с 14 по 17 июля.

В 2018 году по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина в столице стартовала программа «Мой район», цель которой — создание комфортных условий для жизни во всех городских районах. В рамках программы идет формирование современной городской среды, улучшается транспортная доступность, повышается качество образования и медицинской помощи, создаются дополнительные возможности для занятий спортом, обновляются существующие и открываются новые культурные площадки. Набор конкретных преобразований зависит от пожеланий местных жителей.