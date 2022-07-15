Шесть человек пострадали в ДТП на трассе в Иркутской области

Шесть человек, в том числе трое детей, получили травмы в результате ДТП на федеральной трассе «Сибирь» в Иркутской области. Сотрудники полиции проводят проверку по факту инцидента.

Авария произошла около полуночи 14 июля вблизи поселка Тыреть в Заларинском районе. По данным правоохранительных органов, женщина-водитель автомобиля Suzuki Grand Vitara допустила выезд на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем Toyota Chaser. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Травмы получили 34-летняя автомобилистка и ее 44-летний пассажир, а также пассажиры Toyota — 33-летняя женщина и дети в возрасте четырех, пяти и 13 лет.

Днем ранее маршрутный автобус столкнулся с легковым автомобилем в Анапе. Шесть человек доставлены в больницу для осмотра.