Полуторагодовалый малыш едва не утонул в огородной бочке в Оренбуржье

В Оренбургской области полуторагодовалый ребенок едва не утонул в емкости с водой, пока его мама поливала огород. Инцидент произошел в Курманаевском районе.

Урал56.Ру со ссылкой на УМВД по региону пишет, что ребенок находился с мамой во дворе дома. В то время как она отвлеклась на поливку грядок, мальчик упал в бочку с водой и начал захлебываться.

После оказания реанимационных мероприятий ребенка госпитализировали с диагнозом «асфиксия дыхательных путей». В данный момент состояние малыша удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что житель Москвы впал в кому после медитации под водой в бассейне. Инцидент произошел в фитнес-клубе «Облака». Посетитель был предупрежден сотрудниками клуба об опасности такого поведения. Однако он проигнорировал замечание.