Заготовительные пункты по сбору дикоросов откроют в Красноярском крае

Сеть заготовительных пунктов по сбору органической продукции и дикоросов откроют в Красноярском крае. Жители региона смогут сдавать грибы и растения с 18 июля.

На первоначальном этапе у граждан будут принимать лисички. В дальнейшем жители региона смогут сдавать 12 видов дикорастущей и плодоовощной продукции. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Сеть будет работать под брендом Siberia Organic. У всех пунктов будет налажена переработка, а также хранение и сбыт продукции. Каждый объект оснастят приемочным пунктом, сортировочным столом и холодильником.

По словам руководителя региональной сети центров «Мой бизнес» Александра Граматунова, никаких разрешений и документов для сдачи лисичек от местных жителей не требуется. Кроме того, нет никаких лимитов по сдаче продукции. Оплата будет поступать через мобильный банк по системе быстрых платежей.