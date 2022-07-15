Почти 100 «Точек роста» откроют в школах Оренбуржья в учебном году

В школах Оренбургской области в новом учебном году откроют 96 центров образования естественно-научной и технической направленности «Точка роста». Их создадут в учебных заведениях в сельской местности и в малых городах.

Сейчас завершается ремонт помещений, монтируют оборудование, которое необходимо для преподавания химии, физики и биологии.

По словам губернатора Дениса Паслера, которые приводит РИА «Оренбуржье», задача «Точек роста» — не только формирование у детей и подростков современных знаний, но и создание пространства для самореализации школьников, их родителей и педагогов. Кроме того, это сокращение разрыва между городскими и сельскими школами.

«Точки роста» открывают в рамках нацпроекта «Образование». В регионе за два годы открыли 154 центра в 35 муниципальных образованиях. В них проходят обучение порядка 30 тыс. учеников. До конца 2024 года в Оренбуржье будут работать 563 подобных образовательных центра, пишет 56orb.ru.

Ранее сообщалось, что к 1 сентября в Оренбургской области должны выполнить капремонт 25 спортивных залов в школах. Работы на общую сумму более 58 млн рублей проведут в рамках нацпроекта «Образование».