Особый противопожарный режим продлили на 14 территориях Приангарья

Особый противопожарный режим продлили до 15 августа в 11 районах и трех городах Иркутской области. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на региональное управление МЧС.

По данным ведомства, на территориях сохраняется высокая вероятность возникновения пожаров с угрозой для населенных пунктов и объектов экономики. В патрулировании территорий задействованы 605 групп общей численностью почти 1,8 тыс. человек. За минувшие сутки в отношении нарушителей особого режима составлено четыре административных протокола. Местные жители использовали открытый огонь и разводили костры.

Всего с начала пожароопасного сезона в Иркутской области составлено почти 2,1 тыс. административных протоколов. 648 нарушений выявлено в населенных пунктов и садоводствах.

До 17 июля в западных и северных районах ожидается чрезвычайная и высокая пожарная опасность лесов. Местным жителям запрещено посещать леса.