Инженер дал советы по сохранению срока эксплуатации аккумулятора смартфона

Емкость аккумулятора смартфона будет сокращаться, если отключить его и долго не пользоваться. Об этом 15 июля рассказал главный инженер проектов Центра компетенций по инженерной инфраструктуре «Т1 Интеграции» Сергей Ращихин.

Также эксперт отметил, что срок эксплуатации аккумулятора зависит от внешней температуры, поэтому важно стараться не использовать смартфон на морозе или в жару.

Кроме того, не стоит заряжать телефон на 100% и разряжать до 0%. Оставляя гаджет на ночную зарядку, пользователь не только подвергает себя риску возгорания некачественных аккумуляторов, но и устраивает «стресс» для аккумулятора, добавил Ращихин.

«...лучше заряжать телефон в диапазоне от 40 до 80% заряда», — подчеркнул инженер в беседе с «Газетой.Ru».

В мае сообщалось, что в Самарском государственном техническом университете началась разработка новых методов расчета теплопроводности материалов, которые помогут защитить смартфоны и ноутбуки от перегрева и продлить срок их службы.

Отмечалось, что в классических моделях расчета теплопроводности не учитывается молекулярно-атомное строение вещества. В частности, хаотичное движение молекул. Исследователи же университета предложили другой метод. Он позволяет учитывать расстояние между молекулами и время между их столкновением, нивелируя элемент «хаотичности». Таким образом,расчет становится точнее.