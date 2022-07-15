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Инженер дал советы по сохранению срока эксплуатации аккумулятора смартфона

Инженер Ращихин дал советы по сохранению срока эксплуатации аккумулятора смартфона
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Фото: Global Look Press/dpa/Mohssen Assanimoghaddam
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Емкость аккумулятора смартфона будет сокращаться, если отключить его и долго не пользоваться. Об этом 15 июля рассказал главный инженер проектов Центра компетенций по инженерной инфраструктуре «Т1 Интеграции» Сергей Ращихин.

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Также эксперт отметил, что срок эксплуатации аккумулятора зависит от внешней температуры, поэтому важно стараться не использовать смартфон на морозе или в жару.

Кроме того, не стоит заряжать телефон на 100% и разряжать до 0%. Оставляя гаджет на ночную зарядку, пользователь не только подвергает себя риску возгорания некачественных аккумуляторов, но и устраивает «стресс» для аккумулятора, добавил Ращихин.

«...лучше заряжать телефон в диапазоне от 40 до 80% заряда», — подчеркнул инженер в беседе с «Газетой.Ru».

В мае сообщалось, что в Самарском государственном техническом университете началась разработка новых методов расчета теплопроводности материалов, которые помогут защитить смартфоны и ноутбуки от перегрева и продлить срок их службы.

Отмечалось, что в классических моделях расчета теплопроводности не учитывается молекулярно-атомное строение вещества. В частности, хаотичное движение молекул. Исследователи же университета предложили другой метод. Он позволяет учитывать расстояние между молекулами и время между их столкновением, нивелируя элемент «хаотичности». Таким образом,расчет становится точнее.

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