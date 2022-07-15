Школьники из России выиграли три золотые медали на олимпиаде по математике в Осло

Школьники из России завоевали три золотые и три серебряные медали на 63-й международной олимпиаде по математике в Осло. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщается на сайте Минпросвещения России.

Российские школьники выполняли задания дистанционно, пишет RT.

В Минпросвещения уточнили, что всего в соревновании приняли участие свыше 600 детей из более чем 100 стран мира, отмечает телеканал «360». Школьников из России допустили к участию в качестве частных лиц и не разрешили использовать символику страны.

Золотыми медалистами олимпиады стали выпускники лицеев из Санкт-Петербурга Иван Б. и Максим Т., а также школьница из Казани Галия Ш., пишет сайт kp.ru.

Трое российских школьников стали серебряными медалистами. Второе место завоевали выпускница Президентского физико-математического лицея № 239 Таисия К., ученик 10-го класса того же лицея Роман К. и выпускник московского лицея «Вторая школа» Денис М.

В командном зачете российская команда набрала 217 баллов и заняла второе место, пишет НСН.

«Несмотря на давление на команду, россияне смогли показать высокий уровень знаний и подготовки. Поздравляем нашу команду и наставников!» — заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Российская команда начала готовиться к международной олимпиаде в июле 2021 года. В течение года определились шесть участников из более 40 кандидатов.

Олимпиада состояла из двух туров, в каждом из которых школьникам нужно было решить по три задачи, которые охватывали в основном геометрию, теорию чисел, алгебру и комбинаторику.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва», международная математическая олимпиада проводится ежегодно с 1959 года. В 2021 году российская команда получила пять золотых и одну серебряную медаль и заняла второе место в общем зачете.

В марте пресс-служба правительства Москвы сообщала, что столица впервые обошла Сингапур и Шанхай и стала лидером по числу медалей на международных олимпиадах школьников. В 2021 году на международных предметных олимпиадах столичные школьники завоевали 24 награды — из них 19 золотых и пять серебряных.