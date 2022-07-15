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Ученые заявили о возможности снизить стресс благодаря темному шоколаду

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Фото: Global Look Press/imago-images/matka
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Ученые Исфаханского университета медицинских наук в Иране выяснили, что темный шоколад способен благотворно влиять на мозг, находящийся в хроническом стрессе. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutritional Neuroscience.

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Опыты проводили на 35 крысах, которых разделили на пять групп. Так, понадобилось создать условия питания для трех групп животных, которые испытывали хронический стресс при изоляции. Одна из них в принудительном режиме употребляла только шоколад, другая — в смеси с обычным кормом, а третья — ограниченное количество шоколада. Благодаря четвертой группе фиксировались изменения, она была контрольной. С той же целью грызунов в пятой вовсе не кормили шоколадом.

Таким образом, все рационы с темным шоколадом уменьшали потребление пищи и массу тела. Ярче всего последствия были отражены в группах с принудительным и ограниченным режимом питания. Так удалось установить, что систематическое употребление темного шоколада обратило вспять неблагоприятное воздействие хронического изоляционного стресса на синаптическую активность мозга и пластичность в области CA1 гиппокампа.

Однако исследование проводилось на крысах, поэтому его результаты должны быть подтверждены при изучении участников из числа людей.

Диетолог Антонина Стародубова рассказала 11 июля, что несколько кусочков горького и темного шоколада могут принести пользу для здоровья, в частности для сердца и сосудов, однако в день рекомендуется употреблять не более 15–25 г этого продукта. Также она отметила, что шоколад способствует нормализации артериального давления и липидного обмена, повышает продуктивность головного мозга. кроме того, в какао-бобах содержатся полезные пищевые вещества с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. В их составе присутствуют витамины и микроэлементы, среди которых сера, магний, калий, железо, цинк и другие. Также Стародубова уточнила, что наиболее полезны сорта шоколада с высоким содержанием какао-бобов — не менее 70% — и относительно невысоким содержанием сахара — не более 25%. То есть это горькие и некоторые темные сорта шоколада.

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