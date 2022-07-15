Ученые заявили о возможности снизить стресс благодаря темному шоколаду

Ученые Исфаханского университета медицинских наук в Иране выяснили, что темный шоколад способен благотворно влиять на мозг, находящийся в хроническом стрессе. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutritional Neuroscience.

Опыты проводили на 35 крысах, которых разделили на пять групп. Так, понадобилось создать условия питания для трех групп животных, которые испытывали хронический стресс при изоляции. Одна из них в принудительном режиме употребляла только шоколад, другая — в смеси с обычным кормом, а третья — ограниченное количество шоколада. Благодаря четвертой группе фиксировались изменения, она была контрольной. С той же целью грызунов в пятой вовсе не кормили шоколадом.

Таким образом, все рационы с темным шоколадом уменьшали потребление пищи и массу тела. Ярче всего последствия были отражены в группах с принудительным и ограниченным режимом питания. Так удалось установить, что систематическое употребление темного шоколада обратило вспять неблагоприятное воздействие хронического изоляционного стресса на синаптическую активность мозга и пластичность в области CA1 гиппокампа.

Однако исследование проводилось на крысах, поэтому его результаты должны быть подтверждены при изучении участников из числа людей.

Диетолог Антонина Стародубова рассказала 11 июля, что несколько кусочков горького и темного шоколада могут принести пользу для здоровья, в частности для сердца и сосудов, однако в день рекомендуется употреблять не более 15–25 г этого продукта. Также она отметила, что шоколад способствует нормализации артериального давления и липидного обмена, повышает продуктивность головного мозга. кроме того, в какао-бобах содержатся полезные пищевые вещества с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. В их составе присутствуют витамины и микроэлементы, среди которых сера, магний, калий, железо, цинк и другие. Также Стародубова уточнила, что наиболее полезны сорта шоколада с высоким содержанием какао-бобов — не менее 70% — и относительно невысоким содержанием сахара — не более 25%. То есть это горькие и некоторые темные сорта шоколада.