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Россияне рассказали о своем отношении к занятию фермерством

«Росгосстрах»: две трети россиян расширили свои огороды за последний год
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Большинство владельцев загородных участков занимаются фермерством или планируют это начать. Об этом 18 июля «Известиям» рассказали в «Росгосстрахе».

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По данным страховой компании, россияне выращивают продукты для собственных нужд или на продажу. 36% опрошенных рассказали, что им удается зарабатывать на фермерстве. Для четверти респондентов работа в огороде является прибытком, а для 12% — основным доходом. 23% дачников планируют заняться фермерством в будущем.

В 2022 году российские дачники значительно расширили свои огороды по сравнению с прошлым сезоном. Четверть опрошенных рассказала об увеличении площади посадок, 21% заявили об установке теплиц, а 18% засадили картошкой лишнюю «сотку».

76% россиян имеют дачи или загородные дома, еще 6% планируют приобрести такую недвижимость в ближайшее время. Не заинтересованы в ее покупке 6%. Почти четверть владельцев загородных участков приобрела их с начала пандемии коронавируса.

В «Росгосстрахе» отмечают, что четверть россиян застраховали свое имущество, еще столько же применяют надежные средства охраны. Однако одна седьмая опрошенных признались, что никак не следят за сохранностью собственности, а 14% полагаются только на сторожевую собаку.

14 июля президент России Владимир Путин подписал закон, который допускает разведение домашней птицы и кроликов на садовых участках. Для этого необходимо соблюсти ряд санитарных условий.

10 июля агроном Юлия Руденко дала советы по организации цветника на даче. По ее словам, необходимо не только знать биологические особенности растений, но и учитывать цветовую гамму и форму цветов.

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