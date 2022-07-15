В Сочи укрепят 265 оползневых участков дорог

В Сочи по итогам обследования магистралей выявлено 265 потенциально опасных оползневых участков дорог. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на администрацию города.

Сведения были собраны в ходе инженерно-геологических и технических обследований. Специалисты выявили участки с проявлениями склоновых процессов и деформации сооружений. Кроме того, в ходе обследования выполнен контроль целостности конструктивных элементов подпорных стен, обследовано дорожное полотно. По словам замглавы Минстроя Александра Ломакина, обнаружено четыре участка, на которых требуется экстренное укрепление.

Совместно с управлением капитального строительства Сочи ФАУ «РосКапСтрой» готовит мероприятия по ликвидации аварийных ситуаций. До конца 2022 года будет выполнена дополнительная диагностика участков, чтобы классифицировать геологические процессы.