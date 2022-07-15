Рогозин заявил о выбравшейся при нем из болота космической отрасли

Ракетно-космическая отрасль РФ за четыре года смогла выбраться из болота системного кризиса. Об этом 15 июля заявил экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Спустя четыре года я оставляю отрасль, которая сумела выбраться из болота системного кризиса, которая теперь имеет видение своих перспектив, которая активно работает над созданием уже принципиально новой и конкурентной ракетно-космической техники», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее в этот день президент России Владимир Путин освободил Рогозина от должности гендиректора госкорпорации «Роскосмос». Новым главой назначен Юрий Борисов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что отставка Рогозина с поста гендиректора «Роскосмоса» никак не связана с какими-либо претензиями к его работе. Пресс-секретарь президента РФ добавил, что бывший глава «Роскосмоса» своевременно получит новое назначение, о чем Кремль сообщит дополнительно.