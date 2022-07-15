Реклама
Прямой эфир
Политика
Песков опроверг связь отставки Рогозина с претензиями к его работе
Мир
МИД Британии вызвал российского посла из-за смерти британского наемника
Спорт
Умер бывший главный тренер сборной России Георгий Ярцев
Мир
Washington Times предрекла победу РФ после визита Байдена в Эр-Рияд
Политика
Госдума приняла закон о статусе ветерана для пограничников — участников СВО
Мир
Политолог спрогнозировал 10 новых отставок в Европе до конца года
Мир
Захарова обвинила ООН в предвзятости по ситуации с Винницей
Мир
ЕК предложила включить эмбарго на импорт российского золота в новый пакет санкций
Общество
Путин наградил разработчиков вакцин от COVID-19
Наука
«Роскосмос» и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах на МКС
Мир
Главы МИД стран Евросоюза обсудят 18 июля новые антироссийские санкции

Россия ввела санкции в отношении 384 парламентариев Японии

0
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство иностранных дел России сообщило в пятницу, 15 июля, что Москва ввела санкции в отношении 384 парламентариев Японии.

Не гражданская оборона: изменит ли Япония свою Конституцию
И какие аргументы есть у сторонников и противников этой затеи

Отмечается, что им запрещен въезд в РФ.

«Принято решение запретить с 14 июля въезд в Россию 384 членам палаты представителей парламента Японии», — говорится в сообщении.

Поводом для введения против них санкций послужило то, что, заняв недружественную антироссийскую позицию, они выступают с безосновательными обвинениями в адрес России в контексте спецоперации по защите Донбасса.

В заявлении министерства также отметили, что это решение связано с введением в апреле правительством Японии персональных санкций в отношении многочисленной группы депутатов Госдумы России.

Ранее, 4 мая, Россия запретила въезд 63 гражданам Японии, в том числе премьер-министру страны Фумио Кисиде и главе МИДа Ёсимасе Хаяси. Запрет на въезд в Россию для всех попавших в черный список является бессрочным.

12 апреля стало известно, что власти Японии утвердили дополнительные санкции против 398 человек и 28 организаций из России. Рестрикциям, в частности, подверглись депутаты Госдумы.

Санкции в отношении России зарубежные страны вводят на фоне операции по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ЛНР и ДНР.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022