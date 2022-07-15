Россия ввела санкции в отношении 384 парламентариев Японии

Министерство иностранных дел России сообщило в пятницу, 15 июля, что Москва ввела санкции в отношении 384 парламентариев Японии.

Отмечается, что им запрещен въезд в РФ.

«Принято решение запретить с 14 июля въезд в Россию 384 членам палаты представителей парламента Японии», — говорится в сообщении.

Поводом для введения против них санкций послужило то, что, заняв недружественную антироссийскую позицию, они выступают с безосновательными обвинениями в адрес России в контексте спецоперации по защите Донбасса.

В заявлении министерства также отметили, что это решение связано с введением в апреле правительством Японии персональных санкций в отношении многочисленной группы депутатов Госдумы России.

Ранее, 4 мая, Россия запретила въезд 63 гражданам Японии, в том числе премьер-министру страны Фумио Кисиде и главе МИДа Ёсимасе Хаяси. Запрет на въезд в Россию для всех попавших в черный список является бессрочным.

12 апреля стало известно, что власти Японии утвердили дополнительные санкции против 398 человек и 28 организаций из России. Рестрикциям, в частности, подверглись депутаты Госдумы.

Санкции в отношении России зарубежные страны вводят на фоне операции по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ЛНР и ДНР.