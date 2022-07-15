Дикие лисы стали чаще заходить в поселки Еврейской автономной области

В Ленинском районе Еврейской автономной области участились случаи захода диких лис. Несколько собак погибли после нападения зверей.

По данным департамента ветеринарии, лис видели в личных подворьях сел Новое, Новотроицкой, Дежнево и Венцелево. Об этом сообщает ИА EAOMedia. Ещевесной в Новотроицком и Кирово вводили карантин после гибели собак в связи с выявлением вируса бешенства.

В Венцелево в июле лису убили на территории личного подворья. В образце патологического материала обнаружен антиген вируса бешенства. На личное подворье наложен карантин.

Ранее специалисты заявили об ухудшении эпизоотической ситуации по бешенству на территории ЕАО. За последнее время в регионе выявлено три случая заболевания.