На фестивале «Вкусы России» научат готовить калининградские клопсы и тамбовские оладушки

В Москве на гастрономическом фестивале «Вкусы России» организуют различные мастер-классы, в том числе по кулинарии. Гостей научат готовить калининградские клопсы, тамбовские оладушки, московские пончики и дальневосточный папоротник со свининой в соевом соусе, рассказали в мэрии столицы.

Посетители фестивальной площадки на Пушкинской набережной могут попробовать сварить новосибирский квас, сделать леденцы из изомальта и заварить чага-чай в самоваре.

На улицах Перерва, Теплый стан, Профсоюзная и Святоозерская будут готовить суп с огурцами из Рязанской области и национальное блюдо карачаевцев и балкарцев — хычин, а также печь пирожки с медом и лесными ягодами по рецепту из Республики Марий Эл и традиционный татарский пирог балан бэлеше.

На бульваре Дмитрия Донского, площади Славы в Кузьминках и в сквере у Гольяновского пруда научат делать старинные заварные пряники с миндалем по рецепту из Смоленской области и петрозаводские калитки с северными летними ягодами и меренгой.

На Матвеевской и Городецкой улицах, а также на Ореховом бульваре гости узнают, как приготовить голубцы из свекольной ботвы с мясом и рисом и пикантный летний салат с арбузом и карамелизованной фетой.

Помимо кулинарных мастер-классов в рамках фестиваля пройдут и творческие занятия. На площади Революции посетителей познакомят с пермогорской и дымковской росписью и расскажут об орнаментах Дагестана.

На Тверской площади в Цветочной оранжерее будут высаживать мини-огород и собирать съедобные букеты. На Пушкинской набережной посетители смогут изготовить экосвечи с травами. На Ореховом бульваре и на Профсоюзной улице научат работать на гончарном круге и ткать за настоящим ткацким станком. На бульваре Дмитрия Донского и в сквере у метро «Некрасовка» гостей познакомят с народными ремеслами разных регионов России.

Кроме того, на площадках в разных районах столицы покажут, как нарисовать натюрморт, расписать камни, создать браслет из имитирующих янтарь бусин, украсить кухонные лопатки петриковской росписью, сделать ложку с жар-птицей в стиле Палех.

«Вкусы России» — это масштабный праздник с обширной развлекательной программой, который призван продемонстрировать богатство гастрономической культуры страны. Мероприятие, которое впервые проходит в формате фестиваля, организовано Министерством сельского хозяйства совместно с правительством Москвы. Гостей четырехдневного фестиваля, который начался 14 июля, познакомят с продукцией и блюдами разных регионов России.

В 2018 году в столице была запущена программа мэра Москвы «Мой район», направленная на комплексное развитие каждого района города. В рамках программы в столице создают современные общественные пространства, вводят новый стандарт культурных, социальных и медицинских учреждений, совершенствуют транспортную, спортивную и досуговую инфраструктуру.