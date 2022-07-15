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ЕК предложила включить эмбарго на экспорт российского золота в новый пакет санкций

Еврокомиссия предложила новый пакет санкций против России, включая эмбарго на экспорт золота
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Фото: Global Look Press/Alexandr Liskin
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Еврокомиссия (ЕК) предложила новый пакет санкций против России, включая эмбарго на экспорт золота. Об этом в пятницу, 15 июля, говорится в пресс-релизе ЕК.

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Отмечается, что ЕК приняла совместное предложение о новом пакете мер для поддержания эффективности шести пакетов санкций ЕС против России.

«Сегодняшний пакет вводит новый запрет на импорт российского золота, одновременно усиливая наш контроль за экспортом двойного назначения и передовых технологий. При этом он усилит согласование санкций ЕС с санкциями наших партнеров по G7», — говорится в документе.

Также Еврокомиссия предложила уточнить санкции против России, чтобы они «никоим образом не были направлены на сельскохозяйственную продукцию»

Кроме того, ЕК предложила ужесточить санкции и продлить их действие до января 2023 года.

О том, что Еврокомиссия 15 июля примет новый, седьмой по счету, пакет санкций против России ранее в этот день сообщило агентство Reuters. Отмечалось, что в новом пакете санкций будет введен запрет на импорт золота из России, а также скорректированы уже существующие ограничительные меры. Ряд изменений санкций будут внесены таким образом, чтобы они не затрагивали экспорт продовольствия и зерна из России.

В тот же день словацкий депутат Европарламента (ЕП) Милан Угрик сообщил «Известиям», что ожидать новых серьезных ограничений в новом пакете не стоит. Они скорее будут нацелены на пересмотр всех предыдущих санкций и устранение лазеек для их нарушения, указал депутат.

1 июля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Евросоюз работает над санкциями в отношении российского золота. Детали мер не разглашаются. До этого, 28 июня, запрет на поставку золота из России ввели США. Отмечалось, что запрет не касается золота, которое находилось за пределами РФ на момент вступления в силу данного распоряжения.

Последний, шестой, принятый ЕС пакет санкций против России включил в себя отключение от SWIFT еще трех российских и одного белорусского банков, а также частичное эмбарго на нефть, распространяющееся на импорт российской нефти по морю. Запрет на импорт сырой нефти из России в Евросоюз начнет действовать через полгода после введения шестого пакета санкций.

ЕС также усилил ограничения на экспорт химикатов и высоких технологий в Россию и расширил перечень граждан РФ, попадающих под санкции.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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