Путин присвоил звание Героя России космонавту Кудь-Сверчкову

Президент России Владимир Путин присвоил 15 июля звание Героя Российской Федерации космонавту Сергею Кудь-Сверчкову. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

«За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, присвоить звание Героя Российской Федерации Кудь-Сверчкову Сергею Владимировичу — космонавту-испытателю отряда космонавтов федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина», — гласит текст указа.

Кроме того, Кудь-Сверчкову было присвоено почетное звание летчика-космонавта Российской Федерации.

Ранее, 1 июля, в Роскосмосе сообщили, что Россия и США приступили к переговорам о возобновлении перекрестных пилотируемых полетов на Международную космическую станцию (МКС). Позднее, 14 июля, в NASA выразили надежду, что скоро полеты возобновятся и добавили, что довольно близки к завершению работы над соглашением. Оно находится на финальных стадиях оценки в NASA и «Роскосмосе», рассказали в агентстве.