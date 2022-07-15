Ночлежки сделали бесплатными для бездомных в Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал закон о бесплатном ночлеге для бездомных. Ранее его принял республиканский парламент. Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, закон вступит в силу с 24 июля.

По сути, нововведение касается лишь одной организации в республике — в Уфе работает республиканский центр помощи лицам без определенного места жительства на 50 мест. Услуги этого центра платные, за ночь приходится платить по 100 рублей. Однако зачастую бездомные не имеют денег вообще.

Как поясняет ИА «МедиаКорСеть», жители региона без определенного места жительства отныне будут относиться к категории граждан, получающих услуги в полустационарной форме бесплатно.

Также в законе говорится, что социальное обслуживание на дому и в полустационарной форме становится бесплатным для тех, чей доход ниже или равен 1,5-кратной величине прожиточного минимума.