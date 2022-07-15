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Портфельная компания «Роснано» займется чистыми технологиями и нефтесервисом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая
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Пермское предприятие «Новомет» представило новую стратегию развития, сообщили в пресс-службе «Роснано».

Компания сконцентрируется на создании и внедрении решений в области нефтесервиса и чистых технологий. Ключевые направления развития бизнеса были выработаны командами «Роснано», «Новомет» и партнёрами при участии заинтересованных федеральных ведомств.

Новые приоритеты в стратегии, отмечают представители компании, обусловлены растущим спросом на продукцию «Новомет» на отечественном рынке нефтесервиса, годовой объём которого превышает 80 млрд рублей, а также увеличивающимся влиянием факторов устойчивого развития.

Производственные мощности предприятия подготовлены к массовому производству насосных установок для геотермальных скважин, промышленных насосов для различных отраслей промышленности, высокотехнологичных решений для закачивания и хранения в пласте СО2, электродвигателей для различных видов транспорта и зарядных станций для электромобилей.

В настоящее время по перечисленным направлениям готовы к производству 5 собственных разработок, ещё 14 находятся на разных стадиях реализации. Также подведены итоги переговоров с лидерами рынка нефтесервиса, согласованы основные параметры партнёрств в интересах неорганического роста.

«Доступность нашей продукции и решений — необходимое условие обеспечения бесперебойной работы ТЭК и других критически важных отраслей. Мы приступаем к реализации нового этапа развития компании. Она станет точкой сборки продуктовых, производственных и сервисных компетенций. Наша цель — в кратчайшие сроки стать альтернативным и надёжным поставщиком», — отметил председатель правления УК «Роснано» Сергей Куликов.

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