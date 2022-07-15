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Арестован подозреваемый в краже 21 млн рублей в аэропорту Шереметьево

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Фото: РИА Новости
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Суд Московской области заключил под стражу подозреваемого в краже из багажа пассажиров аэропорта Шереметьево 21 млн рублей. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщает «МВД Медиа» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Беспощадный кризис: за год у безработных москвичей украли всего 154 млн рублей
В прошлом году эта сумма составила 227 млн рублей, а в доковидном 2019-м — 265 млн

Ранее в этот день «Известия» сообщали, что грузчик аэропорта Шереметьево украл из багажа двух пассажиров около 21 млн рублей. Деньги были похищены у пассажиров рейса Москва – Бишкек.

Грузчик в ходе погрузки вскрыл чемоданы двоих пассажиров, в одном из которых он обнаружил 10 млн рублей, а в другом — порядка 11 млн рублей. Деньги он присвоил себе, уточняет «Москва 24».

Сотрудники линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево по горячим следам задержали жителя Московской области, который работает грузчиком в аэровокзальном комплексе. Во время досмотра он выдал украденные деньги, которые прятал под одеждой, отмечает телеканал «Звезда». Возбуждено уголовное дело.

Мужчина подозревается в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, пишет агентство городских новостей «Москва». По данным сайта kp.ru, не исключено, что подозреваемый действовал по наводке, поскольку сложно определить без сканера, в каких именно чемоданах могут быть деньги.

Также издание отмечает, что задержанный в период с 2016 по 2018 год играл за хоккейную команду в Зеленограде.

Как отмечает сайт aif.ru, ранее в июле полицейские задержали бортпроводницу, которую заподозрили в краже денег из кошелька пассажира рейса Анталья – Москва, через некоторое время ее задержали на одной из улиц столицы. Позднее сотрудница в содеянном созналась.

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