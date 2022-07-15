Захарова обвинила ООН в предвзятости по ситуации с Винницей

Комментируя ситуацию в Виннице секретариат ООН не занимает равноудаленную позицию. Об этом говорится в ответе официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на вопрос СМИ касаемо заявлений генсека организации Антониу Гутерриша о том, что он поражен ракетной атакой по городу и осуждает любые удары по гражданской инфраструктуре.

«Секретариат вопреки требованиям, предъявляемым ему Уставом ООН, не занимает равноудаленную позицию, как стоило бы ожидать от секретариата наиболее авторитетной международной организации, призванной в том числе содействовать урегулированию споров», — отметила Захарова.

Она также призвала секретариат ООН способствовать поддержанию стабильности и мира.

«Хотелось бы напомнить уважаемым коллегам в секретариате всемирной организации, что их задача не занимать чью-либо сторону в спорных ситуациях, а способствовать поддержанию мира и стабильности. За это они получают зарплату и на это они уполномочены», — добавила дипломат.

Ранее в этот день Минобороны РФ заявило о том, что высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» нанесен удар по зданию гарнизонного Дома офицеров в Виннице.

Отмечалось, что в момент удара на данном военном объекте проходило совещание командования украинских воздушных сил с представителями иностранных поставщиков вооружений по вопросам передачи вооруженным силам Украины (ВСУ) очередной партии самолетов, средств поражения, а также организации ремонта украинского авиационного парка.

В результате удара участники совещания уничтожены, подчеркнули в российском военном ведомстве.

На кадрах, распространенных Минобороны РФ, виден запуск трех ракет.

Накануне спикер командования воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что две российские ракеты были сбиты над Винницей противовоздушной обороной (ПВО). По данным издания «Страна.ua», помимо Дома офицеров повреждены оказались расположенные рядом здания и магазины, а также медклиника. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) заявила о погибших и раненых мирных жителях.

В то же время вооруженные силы Украины нанесли удар по автостанции в центре Донецка. Сообщалось, что два человека погибли и еще шестеро мирных жителей оказались ранены.

Кроме того, удару ВСУ подвергся находящийся под контролем российской армии Изюм в Харьковской области. В результате в центре города два человека погибли, 15 ранены.

Россия начала спецоперацию по защите ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР) 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».