Обстрелы со стороны Украины привели к потере 20 тыс. т пшеницы в Запорожской области. Об этом 15 июля сообщили в военно-гражданской администрации (ВГА) региона.

«Только за последние полторы недели обстрелы с украинской стороны спровоцировали горение посевов на площади не менее 1000 га, подтверждена потеря порядка 20 тыс. т пшеницы», — цитирует ВГА ТАСС.

Ранее в этот же день член главного совета ВГА Владимир Рогов рассказал об умышленных поджогах сельскохозяйственных угодий украинскими военными формированиями. По его словам, после этого Киев обвиняет Москву в уничтожении урожая.

13 июля член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил в беседе с «Известиями», что киевский режим стал применять тактику «выжженной земли».

В тот же день заместитель главы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинские боевики начали поджигать поля с пшеницей на границе с их областью.

Кроме того, в конце июня украинские военные подорвали зернохранилище в Зеленодольске Днепропетровской области, чтобы обвинить российские войска в уничтожении объектов гражданской инфраструктуры в результате неизбирательных ударов.

В межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию сообщили, что боевики сначала вывезли из зернохранилища все имеющиеся запасы злаковых, а затем уже осуществили его подрыв.

До этого, 10 июня, Рогов сообщил, что зерно от поставщиков из Запорожской области продается в Северную Америку через третьи страны, несмотря на санкции. Также администрация Запорожья заявляла, что в регионе хранится около 1,5 млн т сельхозпродукции. Большую часть этих запасов планируется вывезти в страны Ближнего Востока через Крым.

7 июня из Запорожской области отправилась первая партия зерна на Крымский полуостров. Состав, состоящий из 11 вагонов, отбыл со станции Мелитополь.

Тема зерна активно обсуждается последние месяцы на фоне ухудшения обстановки на продовольственных рынках мира. При этом, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Запад пытается искусственно блокировать поставки российского зерна.

Так, 13 июля состоялась встреча военных делегаций России, Турции, Украины и представителей ООН по вопросу экспорта украинского зерна. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак назвал эти переговоры позитивными. Сложности с вывозом украинского зерна возникли после того, как Киев заминировал свои порты, что повлияло на безопасность прохода для судов.