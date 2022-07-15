Жители Камчатки лишились почти 3 млн рублей из-за мошенников

Несколько жителей Петропавловска-Камчатского пострадали в результате мошенничества за двое суток. Общий ущерб превысил 2,7 млн рублей.

По данным правоохранительных органов, злоумышленник позвонил 34-летнему мужчине и представился сотрудником банка. Он убедил потерпевшего, что тому необходимо перечислить все накопления на «защищенный» счет. Горожанин осуществил перевод в одном из салонов сотовой связи на сумму свыше 1,6 млн рублей. Об этом сообщает ИА KamchatkaMedia.

По аналогичной схеме мошенники обманули 63-летнего жителя Петропавловска-Камчатского. Мужчина лишился больше 1 млн рублей.

Еще два человека, предлагавших услуги по перевозке, пострадали при общении с потенциальными клиентами. Будущие «пассажиры» просили, чтобы им оплатили командировочные расходы, а при встрече обещали вернуть всю сумму. Потерпевшие лишились в общей сложности 37 тыс. рублей.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.