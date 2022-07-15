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Два человека погибли в массовом ДТП в Забайкалье

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Два человека погибли при столкновении трех автомобилей в Забайкальском крае. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Авария произошла 14 июля на территории Улетовского района. По данным правоохранительных органов, столкнулись автомобили Daihatsu Mira, Toyota Caldina и Toyota Vitz. Водитель и пассажир первой иномарки скончались на месте.

В больницу доставлены пассажиры Daihatsu и Toyota Vitz.

За сутки в Забайкалье зарегистрировано 30 аварий. В семи ДТП пострадали люди.

В городе Шахты Ростовской области несовершеннолетний водитель автомобиля Volkswagen Polo врезался в дерево, а затем — в многоэтажный дом. Двое подростков-пассажиров скончались на месте происшествия. Предполагается, что автомобиль был оформлен в аренду.

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