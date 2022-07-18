Исследование показало квартирные предпочтения жителей России

Домашний маркетплейс Hoff поделился 15 июля с «Известями» результатами исследования о квартирных предпочтениях жителей России. Благодаря этому стало известно, сколько комнат и квадратных метров россияне считают комфортными для проживания, а также сколько платят за аренду жилья.

В опросе приняли участие более 2 тыс. россиян по всей стране в возрасте от 18 до 64 лет.

Согласно предоставленным данным, 81% опрошенных предпочитает жить в квартирах, при этом в частных домах чаще проживают люди старшего поколения (40+) — 21%. В Москве чаще, чем в регионах, живут в квартирах — 90% опрошенных против 76%.

По статистике, 37% россиян проживают в двухкомнатных квартирах, 28% — в «трешках», остальные 17% опрошенных предпочитают однокомнатные квартиры, и столько же имеют больше чем три комнаты.

По возрасту эти данные распределились так: 45% зумеров (опрошенные 18–24 лет) живут в однушках. При этом только 18% миллениалов (25–40 лет) и 13% людей старшего поколения выбирают такие квартиры. Среди них более популярны 2-комнатные квартиры — так ответили 39% и 36% соответственно.

Самая популярная площадь квартир в России — более 70 кв. м — в таких квартирах живет каждый четвертый респондент. Каждый пятый живет в квартирах площадью 50–60 кв. м, еще 18% — 41–50 кв. м.

Отмечается также, что 41% респондентов живет в новых ЖК, 36% — в панельных домах, 13% — в хрущевках, 5% — в сталинках, а 3% — в кирпичных домах. При этом зумеры и люди старшего поколения чаще проживают в панельках — 40% и 39% соответственно, а миллениалы — в новых ЖК — 45%.

Согласно опросу, зумеры арендуют жилье чаще других — снимает квартиру около четверти опрошенных этой возрастной категории. При этом дороже всего арендовать квартиру в Москве — треть респондентов тратят на нее 30–40 тыс. рублей, каждый пятый — 40–50 тыс. рублей. Совсем другие данные в регионах: 62% жителей платят за аренду 10–20 тыс. рублей.

Данные опроса отражают также, что для 54% россиян важной составляющей при выборе места проживания является инфраструктура: магазины, школы и садики. А для 39% — наличие поблизости парков, 38% принимают решение, основываясь на качестве ремонта. 37% опираются на транспортную доступность. При этом для зумеров наиболее важными факторами являются расстояние до работы или учебы наряду с близким расположением транспорта. Помимо этого, они же чаще других хотят переехать в собственное жилье — так ответили 28% опрошенных.

21 июня аналитики девелоперского холдинга «Партнер» заявили, что 85% опрошенных считают оптимальной площадью для двухкомнатной квартиры лоты от 60 до 79 кв. м, что на 20 м больше стандартных двухкомнатных квартир, предложенных на российском рынке. В рамках исследования аудитории были заданы вопросы относительно ипотечных кредитов и приемлемых ежемесячных платежей. При этом на покупку квартир повышенной и более комфортной площади 33% опрошенных готовы брать ипотечные кредиты в размере 2–3 млн рублей, 23% согласны на 3–5 млн рублей, а 15% готовы взять заем на сумму от 1–2 млн рублей. Ипотеку до 1 млн рублей рассматривает 17% опрошенных. Наряду с этим наиболее комфортный ежемесячный платеж для 82% аудитории составляет 20–30 тыс. рублей в месяц. 16% участников опроса назвали сумму от 30 тыс. до 40 тыс. рублей, всего 2% готовы платить более 80 тыс. рублей ежемесячно.