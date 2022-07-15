Источник анонсировал подписание соглашения о коридоре для вывоза зерна с Украины

Соглашение между Россией, Украиной и Турцией о коридоре для экспорта украинского зерна могут подписать на следующей неделе. Об этом 15 июля сообщил источник во внешнеполитической службе ЕС.

«На следующей неделе может быть подписано в Стамбуле при посредничестве ООН соглашение об экспорте зерна с Украины морским путем. Конечно, после этого необходима имплементация данного соглашения, и у нас (в ЕС. — Ред.) не очень высокие ожидания», — приводит его слова ТАСС.

Ранее, 13 июля, в Стамбуле завершилась встреча военных делегаций России, Турции, Украины и представителей ООН по вопросу экспорта украинского зерна.

В Минобороны РФ сообщили, что в Стамбуле были представлены предложения Москвы по вывозу зерна из черноморских портов. Украинская сторона, в свою очередь, заявила, что власти страны находятся в двух шагах от заключения соглашения с Россией по зерну.

На следующий день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в результате переговоров странам удалось сформулировать некоторые элементы возможной договоренности по данному вопросу. По ее словам, стороны готовятся к повторной встрече.

До этого, 11 июля, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским. В ходе переговоров обсуждалось выполнение программы ООН по созданию безопасных коридоров для вывоза зерна.

В конце июня президент России Владимир Путин подчеркивал, Россия не препятствует вывозу украинского зерна. По его словам, украинские власти сами заминировали порты и не выпускают суда. Он заявлял, что существуют другие варианты вывоза пшеницы — через Румынию, Дунай, Польшу и Белоруссию.

Тема вывоза зерна активно обсуждается в последние месяцы на фоне ухудшения обстановки на продовольственных рынках мира.