Искусствовед назвал Рублева ключевой фигурой древнерусской художественной культуры

Иконописец Андрей Рублев — ключевая фигура в древнерусской художественной культуре. Такое мнение в беседе с «Известиями» выразил искусствовед, директор Центрального музея древнерусского искусства имени Андрея Рублева, член президиума Российской академии художеств Михаил Миндлин.

«Это то имя, которое знакомо сегодня всему миру. А в целом древнерусское искусство — самая важная часть нашего наследия в контексте мировой художественной культуры. Это наш культурный генофонд, ярчайшее явление, оказавшее влияние на весь мировой художественный процесс. Наш вклад в него. Основа основ», — подчеркнул специалист.

Известно, что Андрей Рублев родился в 1360 году (по другим данным, в 1370-м). В Андрониковом монастыре иконописец был пострижен в монахи, а постоянно проживал в Троицком монастыре при Никоне Радонежском, ставшем игуменом после смерти Сергия Радонежского.

Долгое время Рублев служил в Троице-Сергиевой лавре, украшал Благовещенский собор Московского Кремля.

Главной работой Андрея Рублева считается «Троица». Эта икона была написана примерно в 1420 году. В основе сюжета лежит библейский рассказ о явлении Аврааму божества в образе трех ангелов. Работа хранится в столичной Третьяковской галерее и является ее визитной карточкой.

Скончался Андрей Рублев в Андрониковом монастыре в 1430 году. По другим данным, в 1428 году во время морового поветрия (эпидемии чумы). Место его могилы было утеряно.

В 1551 году решением Стоглавого собора работы Рублева были приняты за образец, к которому должны стремиться православные иконописцы.

17 июля 1988 года Андрей Рублев был канонизирован РПЦ. Дата объявлена днем памяти иконописца.