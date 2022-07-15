В Подмосковье сообщили о росте производства лекарственных средств

В Московской области за первые пять месяцев 2022 года на 27,8% выросло производство лекарственных средств и материалов. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщается на сайте правительства региона.

Эти показатели выше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

«Объем отгруженных товаров подмосковными фармпредприятиями в январе – мае 2022 года составил 94,3 млрд рублей», — приводит телеканал «360» слова министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Рост производства стал возможен благодаря усиленному режиму работы предприятий и высокой инвестиционной активности в Московской области в сфере фармпроизводства, пишет RT.

Зампред отметила, что в регионе еще целый ряд инвестиционных проектов в сфере производства лекарственных средств и материалов находится в стадии реализации, что обеспечивает основу для дальнейшего увеличения объемов производства.

В конце июня сообщалось, что в Московской области выписали почти 5 млн электронных рецептов на лекарства. Для того чтобы получить выписанное лекарство, необходимо обратиться в аптеку сети «Мособлмедсервис», назвать Ф.И.О., дату рождения. Также можно сообщить номер полиса ОМС или СНИЛС.