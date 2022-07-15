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Более 40 человек в Испании умерли из-за сильной жары

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Фото: REUTERS
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Аномально жаркая погода, наблюдавшаяся в Испании 10 и 11 июля, привела к смерти 43 человек. Об этом сообщил телеканал Telecinco со ссылкой на подсчеты Института здоровья Карлоса III.

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Уточняется, что в первые сутки умерли 15 человек, во вторые — 28.

По прогнозам, высокая температура воздуха может достигнуть +44 градусов.

В июне в Испании было зафиксировано 829 смертей из-за жары, в июле — 111.

Уровень погодной опасности в большинстве регионов страны повышен до желтого и оранжевого. Более того, в ряде городов уровень тревоги повысили до красного.

Более того, из-за жары в Испании птицы начали падать на землю. Это произошло в городе Вальядолиде в автономном сообществе Кастилия-и-Леона, где столбик термометра поднимался до отметки +40,6 градуса — это новый температурный рекорд.

23 июня зампред Общественного совета при Росприроднадзоре Андрей Нагибин заявил, что климатические условия во всем мире становятся более жесткими. При этом, по его словам, исправить ситуацию уже невозможно, будет только хуже.

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