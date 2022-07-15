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Хирург-доброволец из Улан-Удэ спасал раненых солдат в Донбассе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Владимир Ильинов, хирург республиканской клинической больницы Улан-Удэ, рассказал 15 июля о том, как он отправился добровольцем на Донбасс и как спасал жизни раненых солдат.

«В наш чат хирургов была скинута лекция «Опыт, который спасает жизни». Она была посвящена минно-взрывной травме, на ней выступали сотрудники луганских и донецких больниц. На лекции описывался опыт лечения минно-взрывной травмы. В ней был призыв к хирургам помочь и там же была ссылка электронная по которой я прошел. Позднее мне пришел звонок, и вот так я и попал», — делится своим опытом Ильинов.

Доброволец добавил, что на Донбасс добровольцами приезжает большое количество врачей со всей России.

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«Были хирурги из Тулы, были из Тобольска, и были местные хирурги. Мы разбивались на пары и в течение дня оперировали, в зависимости от количества пациентов. Бывало до 200 поступлений в день. Приходилось оперировать круглосуточно», — добавил хирург.

Ранее, 12 июля, корреспондент «Известий» Александр Морозов показал работу российских военных хирургов, которые вместе с врачами Донбасса оказывают медицинскую помощь во время спецоперации по защите региона.

18 июня корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал работу российского мобильного госпиталя в ходе военной операции по защите Донбасса. Среди пациентов госпиталя в основном мирные жители, однако, там же оказывали помощь бывшим украинским военнослужащим.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской Народных Республик обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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