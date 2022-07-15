В ДНР перезахоронили останки жертв украинской агрессии

На кладбище поселка Овсяное в Донецкой Народной Республике (ДНР) силами межведомственной комиссии по поиску лиц, пропавших без вести, прошло перезахоронение останков более 30 человек. Об этом 15 июля сообщил военный корреспондент телеканала «Известия» Данил Емельянов.

Отмечается, что эти люди погибли в 2014 году во время обстрела населенного пункта Снежное и его окрестностей.

«В момент ожесточенных боев документально зафиксировать смерть не представлялось возможным, поэтому все эти люди были захоронены как пропавшие без вести, а уже в августе-сентябре 2021 года останки эксгумировали с целью дальнейшей идентификации», — рассказал журналист.

В начале мая корреспондент телеканала «Известия» Дмитрий Зименкин показал массовые захоронения, которые представляют собой 150-метровые траншеи. В них кладут тела жертв обстрелов ВСУ в городе Рубежное в Луганской Народной Республике. Как уточнил военный, принимающий участие в раскопке таких братских могил, на этом месте собираются установить общий мемориал погибшим.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской Народных Республик.

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