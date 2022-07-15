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В МО РФ заявили, что участники совещания по зерну в Турции поддержали предложения России

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Предложения России по «зерновому вопросу», которые озвучивались в Стамбуле, в основном были поддержаны участниками консультаций. Об этом в пятницу, 15 июля, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам генерал-лейтенанта, Россия предложила меры, обеспечивающие перевозки продовольствия иностранным государствам, в том числе российским партнерам, исключающие использование логистических цепочек для поставок киевскому режиму вооружения и военной техники, а также недопущения провокаций.

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Он отметил, что в ближайшее время будет завершена работа по формированию итогового документа, который получил название «Черноморская инициатива».

Встреча делегаций России, Турции, Украины и представителей ООН по вопросу экспорта украинского зерна состоялась в Стамбуле 13 июля. Переговоры проходили на одном из военных объектов за закрытыми для прессы дверями.

В тот же день Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш назвал важным шагом вперед переговоры по «зерновому вопросу» в Стамбуле. Однако, по его словам, для реализации достигнутого сторонами переговоров прогресса потребуется большая техническая работа.

Также в тот день стало известно, что на вывод кораблей с зерном в Черном море может уйти месяц, а в случае достижения сторонами такого консенсуса за выполнением этого механизма будут следить Турция и ООН.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, в свою очередь, что Киев находится в двух шагах от достижения соглашения с Москвой по экспорту зерна с украинской территории.

30 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна. На встрече с президентом Индонезии Джоко Видодо Путин отметил, что Украина на данный момент располагает всего 2% от общемировых запасов зерна. При этом он указал на то, что РФ готова в этом году поставить 50 млн т пшеницы, увеличив на 25% объем экспорта за год.

23 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, что проблема вывоза зерновых культур с Украины остается остроактуальной. Он отметил, что российская сторона открыта к сотрудничеству с Турцией для транспортировки зерна при условии разминирования украинских портов.

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