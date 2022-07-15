ГД приняла в I чтении проект о статусе ветерана для пограничников — участников СВО

Госдума приняла в первом чтении законопроект о предоставлении статуса ветерана боевых действий для пограничников — участников спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

«Законопроект наделяет статусом ветерана боевых действий военнослужащих органов Федеральной службы безопасности (ФСБ), выполнявших задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, а также в ходе вооруженной провокации на государственной границе и приграничной территории, прилегающей к районам проведения специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик с 24 февраля 2022 года», — говорится в сообщении.

Также пограничники получат статус инвалида боевых действий, если при выполнении вышеназванных задач они получили ранения, контузии, увечья или заболевания.

Они смогут претендовать на компенсацию расходов по оплате ЖКХ и взносам на капремонт, а также на бесплатную медицинскую помощь в ведомственных госпиталях и внеочередное обслуживание в различных организациях.

Накануне президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении статуса ветерана гражданским лицам, участвующим в спецоперации. Закон был принят Госдумой 5 июля. Как отмечалось, речь идет о гражданском персонале Вооруженных сил РФ, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, ранее они могли получить такой статус, если во время выполнения задач получили ранения. После вступления закона в силу гражданские лица смогут получить меры соцподдержки, к которым в том числе относятся налоговые льготы.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия на территориях Донецкой и Луганской народных республик, жители которых отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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