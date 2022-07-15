Врач-доброволец из Улан-Удэ спасал солдат на передовой в Донбассе

Врач-доброволец из Улан-Удэ спасал солдат на передовой в Донбассе

2022-07-15 14:53:25

2022-07-15 14:53:25

2022-07-15 14:53:25

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru