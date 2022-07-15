Глава МВД Сербии заявил, что последователи Бандеры не смогут перевоспитать страну

Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин в пятницу, 15 июля, заявил, что страну и ее президента Александра Вучича не смогут перевоспитать ни последователи Степана Бандеры, ни хорватские нацисты.

«Сербию, которой руководит Вучич, никто не перевоспитает, а особенно последователи (главы нацистского марионеточного Независимого государства Хорватия Анте) Павелича или Бандеры. Знаю, насколько им мешает, что у Сербии есть свободный и храбрый лидер, а у всех сербов — свой президент. А также знаю, что мы, сербы, гордимся Вучичем, потому что сами его избрали. В Сербии президенты выбираются на свободных выборах, а не провозглашаются на площадях или Майдане», — заявил глава сербского МВД, чьи слова приводит «РИА Новости».

Вулин также подчеркнул, что значительную часть зла на Украине делают те, кто с хорватами разделяет идеи, «приведшие их под Сталинград».

Заявление главы МВД Сербии было сделано в ответ на угрозы депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, в которых тот пообещал, что Украина вместе с Хорватией отомстят Вучичу за его заявления о спецоперации, «перевоспитав» его и народ балканской страны.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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