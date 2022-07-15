Смерть находившегося в плену в Донецкой Народной Республике (ДНР) британского наемника Пола Ури наступила от хронических болезней. Об этом 15 июля сообщила уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова.

Как указала Морозова, ряд хронических недомоганий был выявлен у Ури еще во время первого медицинского осмотра.

«В том числе инсулинозависимый диабет, поражение дыхательной системы, почек и ряд заболеваний сердечно-сосудистой системы», — говорится в заявлении пресс-службы омбудсмена.

Несмотря на тяжесть совершенного преступления, наемнику была оказана квалифицированная медицинская помощь. Однако 10 июля, учитывая диагнозы и стресс, он скончался. Власти Великобритании и международные организации знали о пленении Ури, однако никак на это не отреагировали, чтобы попытаться вернуть его на родину.

Подданный Соединенного Королевства был взят в плен при попытке прорыва через блокпост донецких военнослужащих. В Вооруженных силах Украины (ВСУ) Ури руководил боевыми операциями и обучал рекрутов. До начала боевых действий служил в Афганистане, Ираке и Ливии.

Как стало известно в пятницу, Лондон намерен обратиться к российским властям в связи со смертью задержанного в ДНР британского гражданина. В своем заявлении министерство иностранных дел Великобритании назвало Ури «британским гуманитарным работником».

13 июля помощник главы МВД Луганской Народной Республике (ЛНР) Виталий Киселев сообщил, что захваченным в плен в ЛНР белорусским наемникам может грозить смертная казнь. Если же в ходе следствия этот факт совершенных ими преступлений не подтвердится, то тогда наемникам из Белоруссии грозит пожизненный срок.

Накануне в Минобороны России сообщили, что с 24 февраля на Украину прибыли 7107 иностранных боевиков. 2347 затем были уничтожены, а еще 2019 решили вернуться по домам. За последний месяц на территории Украины был убит 391 иностранный наемник.

В конце июня американский наемник Александр Дрюке, воевавший на стороне ВСУ и теперь находящийся в плену в ДНР, рассказал, что не обладал полной информацией и, если бы знал, что на самом деле происходит на Украине, не приехал бы туда. Американец призвал тех, кто хочет присоединиться к украинским войскам, «не повторять его ошибок», а также лучше изучить информацию о конфликте.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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