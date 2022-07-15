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Омбудсмен ДНР: пленный британец Ури умер от болезней и стресса

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Смерть находившегося в плену в Донецкой Народной Республике (ДНР) британского наемника Пола Ури наступила от хронических болезней. Об этом 15 июля сообщила уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова.

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Как указала Морозова, ряд хронических недомоганий был выявлен у Ури еще во время первого медицинского осмотра.

«В том числе инсулинозависимый диабет, поражение дыхательной системы, почек и ряд заболеваний сердечно-сосудистой системы», — говорится в заявлении пресс-службы омбудсмена.

Несмотря на тяжесть совершенного преступления, наемнику была оказана квалифицированная медицинская помощь. Однако 10 июля, учитывая диагнозы и стресс, он скончался. Власти Великобритании и международные организации знали о пленении Ури, однако никак на это не отреагировали, чтобы попытаться вернуть его на родину.

Подданный Соединенного Королевства был взят в плен при попытке прорыва через блокпост донецких военнослужащих. В Вооруженных силах Украины (ВСУ) Ури руководил боевыми операциями и обучал рекрутов. До начала боевых действий служил в Афганистане, Ираке и Ливии.

Как стало известно в пятницу, Лондон намерен обратиться к российским властям в связи со смертью задержанного в ДНР британского гражданина. В своем заявлении министерство иностранных дел Великобритании назвало Ури «британским гуманитарным работником».

13 июля помощник главы МВД Луганской Народной Республике (ЛНР) Виталий Киселев сообщил, что захваченным в плен в ЛНР белорусским наемникам может грозить смертная казнь. Если же в ходе следствия этот факт совершенных ими преступлений не подтвердится, то тогда наемникам из Белоруссии грозит пожизненный срок.

Накануне в Минобороны России сообщили, что с 24 февраля на Украину прибыли 7107 иностранных боевиков. 2347 затем были уничтожены, а еще 2019 решили вернуться по домам. За последний месяц на территории Украины был убит 391 иностранный наемник.

В конце июня американский наемник Александр Дрюке, воевавший на стороне ВСУ и теперь находящийся в плену в ДНР, рассказал, что не обладал полной информацией и, если бы знал, что на самом деле происходит на Украине, не приехал бы туда. Американец призвал тех, кто хочет присоединиться к украинским войскам, «не повторять его ошибок», а также лучше изучить информацию о конфликте.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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