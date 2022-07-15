Путин подписал указ о назначении Мантурова вице-премьером
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении главы Минпромторга Дениса Мантурова на должность вице-премьера. Об этом 15 июля сообщает пресс-служба Кремля.
«Президент назначил Дениса Мантурова Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации – Министром промышленности и торговли Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Также глава государства освободил Юрия Борисова от должности зампредседателя кабмина.
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