В минфине Белоруссии назвали заявления Moody's о дефолте провокацией

В оценках международного рейтингового агентства Moody's касательно того, что Белоруссия якобы допустила дефолт по внешнему долгу страны, присутствует предвзятость. Об этом сообщили 15 июля в министерстве финансов республики, посчитав это сообщение провокацией.

О том, что Белоруссия допустила дефолт по внешнему долгу страны, агентство сообщило ранее, в пятницу.

«По нашему мнению, в оценках присутствует предвзятость, четкое и предсказуемое следование агентства генеральной линии по обыгрыванию дефолта. Позиции белорусского суверенного эмитента и владельцев евробондов, не получивших в феврале выплаты по евробондам из-за действий западных расчетно-клиринговых систем, никого не интересуют», — говорится в заявлении министерства.

Там также отметили, что на сегодняшний день уже стало практикой игнорирование рядом рейтинговых агентств фактов об исполнении обязательств по еврооблигациям Белоруссией.

«Считаем, что действия Moody’s носят провокационный характер и направлены на искусственное создание шоков и волнений вокруг еврооблигаций Республики Беларусь. Министерство финансов по-прежнему считает, что главное — право владельца на получение выплат по еврооблигациям. Но этого права западные структуры, вводящие и выполняющие санкционные решения, планомерно пытаются лишить инвесторов», — подчеркнули в министерстве.

В министерстве также добавили, что их договорные отношения с Moody’s были расторгнуты в 2018 году и действия агентства были незапрошенными белорусской стороной. Кроме того, вывод Moody’s был основан без единого уточняющего вопроса в адрес белорусского министерства финансов.

13 июля истек льготный период, в течение которого Белоруссия должна была выплатить $22,9 млн по десятилетним еврооблигациям Belarus-27. Министерство финансов совершило платеж в национальной валюте, из-за чего держатели внешнего долга белорусских эмитентов не смогли получить выплаты.

7 июля стало известно, что Citigroup и Citibank отказались быть агентами в отношении евробондов Белоруссии

28 июня в Белоруссии сообщили, что будут выполнять долговые обязательства по еврооблигациям в белорусских рублях. Тогда в Минске данную меру назвали вынужденной, так как она обусловлена «невозможностью платежного агента и иных участников международной расчетно-клиринговой системы гарантировать полноту и своевременность перечисления средств всем держателям еврооблигаций».