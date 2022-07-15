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Финские магазины наняли дополнительный персонал в ожидании наплыва туристов из РФ

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Фото: TASS/EPA/KIMMO BRANDT
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Магазины в восточной Финляндии увеличили штат сотрудников в ожидании наплыва российских туристов после снятия ограничений на въезд в страну. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщила телекомпания Yle.

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«Узнав об открытии границы, сразу же наняли еще около 30 человек в штат», — заявил Мохамад Дарвич, владелец торгового центра Laplandia Market, который расположен рядом городе Лаппеенранта рядом с международным автомобильным пунктом пропуска (МАПП) «Нуйямаа-Брусничное».

Предприниматель рассказал, что после объявления о снятии ограничений в его магазине разместили новые заказы и начали пополнять запасы. По его словам, во время коронавируса общие продажи составляли менее 20% от допандемийного уровня, так как бизнес во многом зависит от российских потребителей, въезд для которых был закрыт. В настоящее время он ожидает быстрого роста продаж.

Власти Финляндии с 1 июля сняли все COVID-ограничения на прием заявлений на выдачу шенгенских виз гражданам России. Как сообщили в Генконсульстве страны, в связи с этим туристам больше не потребуется предъявлять сертификат вакцинации от COVID-19 или отрицательные ПЦР-тесты.

До этого, 20 июня, в МИД Финляндии сообщили, что власти страны приняли решение не продлевать ограничения, связанные COVID-19, и с 30 июня открыть границы для туристов из третьих стран, в том числе из России.

15 июля Россия отменила ограничения на пересечение сухопутной границы. Специальные меры были введены в марте 2020 года из-за распространения коронавируса. О том, что Россия снимет эти ограничения, 4 июля объявил оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Как тогда сообщалось, что при снятии ограничения граждане смогут пересекать сухопутную границу, независимо от цели поездки. При этом в Роспотребнадзоре указали, что у «принимающей» стороны могут сохраняться отдельные ограничения на въезд.

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